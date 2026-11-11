Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2026
- 12:41
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə Ukrayna, Rusiya və ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli danışıqlarının ikinci günü başlayıb.
Bu barədə "Report" xəbər verir.
Danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Rusiya nümayəndə heyətinə isə bu ölkənin Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski başçılıq edir.
Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların ilk gününü konstruktiv və kifayət qədər məzmunlu adlandırıb.
Son xəbərlər
13:22
İlham Əliyev Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edir - Yenilənib-2Xarici siyasət
13:21
Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıbİnfrastruktur
13:06
UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıbFutbol
13:05
Foto
Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edibDaxili siyasət
12:57
Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - YenilənibHadisə
12:53
"Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunubİnfrastruktur
12:46
"Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıbFutbol
12:45
Rəşad Nəbiyev Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcəkİKT
12:41
Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunubDigər ölkələr