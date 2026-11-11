İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 12:41
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub

    Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə Ukrayna, Rusiya və ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli danışıqlarının ikinci günü başlayıb.

    Bu barədə "Report" xəbər verir.

    Danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Rusiya nümayəndə heyətinə isə bu ölkənin Prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinski başçılıq edir.

    Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Əbu-Dabidəki üçtərəfli danışıqların ilk gününü konstruktiv və kifayət qədər məzmunlu adlandırıb.

    Əbu-Dabi görüşü Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры Украины, России и США
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    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
    Digər ölkələr
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