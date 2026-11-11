В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено

Тракторист Искендер Адиль оглу Исмаилов, подорвавшийся на мине вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района, доставлен в Физулинскую центральную районную больницу.

Как сообщает карабахское бюро Report, пострадавшего прооперировали, ему ампутировали кисть левой руки.

Также врачи провели операцию на поврежденной ноге. В настоящее время Исмаилов находится под наблюдением медиков, его лечение продолжается.

По факту произошедшего ведется расследование.

14:37

Житель Бардинского района получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 ноября. Управляемый жителем Бардинского района Искендером Адиль оглу Исмаиловым (1984 года рождения) трактор подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил телесные повреждения.

По факту прокуратура Ходжавендского района проводит расследование.