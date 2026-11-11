Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено

    Происшествия
    • 11 ноября, 2026
    • 16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено

    Тракторист Искендер Адиль оглу Исмаилов, подорвавшийся на мине вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района, доставлен в Физулинскую центральную районную больницу.

    Как сообщает карабахское бюро Report, пострадавшего прооперировали, ему ампутировали кисть левой руки.

    Также врачи провели операцию на поврежденной ноге. В настоящее время Исмаилов находится под наблюдением медиков, его лечение продолжается.

    По факту произошедшего ведется расследование.

    Житель Бардинского района получил травмы в результате подрыва трактора на противотанковой мине вблизи села Гырмызыбазар Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

    Инцидент произошел 11 ноября. Управляемый жителем Бардинского района Искендером Адиль оглу Исмаиловым (1984 года рождения) трактор подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил телесные повреждения.

    По факту прокуратура Ходжавендского района проводит расследование.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Минный инцидент
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Tractor driver injured in landmine blast in Khojavand undergoes surgery, loses left hand - Updated
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:26
    Фото
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Бизнес
    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    Лента новостей