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    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub

    Xocavənd rayonu Qırmızı Bazar qəsəbəsində minaya düşən traktorçu İsgəndər Adil oğlu İsmayılov Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, o, əməliyyata götrülüb və sol əli bilək nahiyəsindən amputasiya olunub.

    İ.İsmayılovun ayağından aldığı xəsarət isə əməliyyat yolu ilə bərpa edilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır

    Qırmızı Bazar qəsəbəsi yaxınlığında traktor minaya düşüb, xəsarət alan var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA), Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, noyabrın 11-də Bərdə rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü İsgəndər Adil oğlu İsmayılov idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə o, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Faktla bağlı Xocavənd Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Mina hadisəsi Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Xocavənd
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Tractor hits landmine near Girmizi Bazar, one injured
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