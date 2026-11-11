Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку в подготовке к COP31
- 11 ноября, 2026
- 14:49
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Азербайджану за поддержку в подготовке к COP31.
Как сообщает корреспондент Report из Антальи, об этом глава турецкого государства заявил в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Глава государства отметил, что ряду стран следует выразить благодарность за поддержку, оказанную в подготовке к международному мероприятию:
"Надеюсь, что решения, принятые в рамках COP31, принесут пользу всему человечеству. В этой связи выражаю признательность генеральному секретарю ООН за оказанную поддержку. Также благодарю Бразилию и Азербайджан, которые поделились с нами опытом, накопленным в период своего председательства на COP".