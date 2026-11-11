Эфиопия внедряет ИИ в систему прогнозирования стихийных бедствий

Эфиопия совершенствует систему прогнозирования стихийных бедствий с помощью искусственного интеллекта и спутниковых данных, чтобы заблаговременно предупреждать фермеров об экстремальных погодных явлениях.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, выступая на саммите лидеров COP31.

По его словам, борьба с изменением климата в Эфиопии является частью экономической политики страны.

"Когда возвращается Эль-Ниньо, засухи и наводнения сказываются на урожае и вынуждают семьи покидать свои дома. Дожди возобновляются, наводнения отступают, однако восстановление занимает гораздо больше времени", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что власти работают с местными сообществами, чтобы принимать меры заблаговременно и защищать то, что семьи создавали своим трудом.

По словам главы правительства, ежегодно миллионы жителей страны принимают участие в посадке деревьев. Совместными усилиями в Эфиопии было высажено более 6 млрд саженцев, что позволило восстановить деградировавшие земли, расширить лесные массивы, создать рабочие места и улучшить условия жизни населения.

Премьер-министр отметил, что посадка деревьев уже стала семейной традицией. Она учит людей беречь землю, жить в гармонии с природой и заботиться о том, что останется будущим поколениям.

Аналогичная работа ведется и в городах: строятся сооружения для защиты от наводнений, очищаются загрязненные реки, а их берега превращаются в парки и прогулочные зоны.

Эфиопия также развивает ветровую, солнечную и геотермальную энергетику и планирует развитие атомной энергетики, чтобы засушливые годы наносили меньший ущерб экономике.

"Мы используем спутниковые данные для наблюдения за состоянием земель и совершенствуем прогнозирование с помощью искусственного интеллекта, чтобы раньше предупреждать фермеров", - заявил Абий Ахмед.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что предупреждение эффективно только тогда, когда у людей есть средства для принятия необходимых мер. Надежное финансирование требует сотрудничества даже в условиях усиления конкуренции между странами, считает глава правительства Эфиопии.

Премьер-министр также призвал ускорить сокращение выбросов: "Чем больше мы тратим на преодоление последствий климатического ущерба, тем меньше средств остается на школы, здравоохранение и возможности для нашей молодежи".