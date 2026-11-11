Efiopiya süni intellekt vasitəsilə təbii fəlakətlərin proqnozlaşdırılması sistemini təkmilləşdirir
- 11 noyabr, 2026
- 14:28
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Efiopiya süni intellektin köməyi ilə təbii fəlakətlərin proqnozlaşdırılması sistemini təkmilləşdirir.
"Report"un Antalyaya ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Efiopiyanın Baş naziri Abiy Əhməd Əli COP31 Liderlər Sammitində çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Efiopiyada iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə ölkənin iqtisadi siyasətinin bir hissəsidir.
"El-Ninyo qasırğasının qayıtması nəticəsində quraqlıq və daşqınlar məhsula təsir göstərir və ailələri öz evlərini tərk etməyə məcbur edir. Yağışlar yenidən başlayır, daşqın suları geri çəkilir, ancaq bərpa prosesi son dərəcə çox vaxt aparır", - baş nazir qeyd edib.
O bildirib ki, hakimiyyət qabaqcadan tədbirlər görmək və ailələrin öz zəhməti ilə yaratdıqlarını qorumaq üçün yerli icmalarla işləyir.
Hökumət başçısının sözlərinə görə, hər il ölkənin milyonlarla sakini ağacların əkilməsində iştirak edir. Birgə səylərlə Efiopiyada 6 milyarddan çox ting əkilib ki, bu da deqradasiyaya uğramış torpaqları bərpa etməyə, meşə massivlərini genişləndirməyə, iş yerləri yaratmağa və əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa imkan verib.
Analoji işlər şəhərlərdə də aparılır: daşqınlardan qorunmaq üçün qurğular inşa edilir, çirklənmiş çaylar təmizlənir, onların sahilləri isə parklara və gəzinti zonalarına çevrilir.
Efiopiya külək, günəş və geotermal enerji potensialını inkişaf etdirir, habelə quraq keçən illərin iqtisadiyyata daha az ziyan vurması üçün atom enerjisini inkişaf etdirməyi planlaşdırır.
"Torpaqların vəziyyətini izləmək üçün peyk məlumatlarından istifadə edir, fermerlərə daha tez xəbərdarlıq etmək üçün süni intellektin köməyi ilə proqnozlaşdırmanı təkmilləşdiririk", - Abiy Əhməd bildirib.
Bununla yanaşı, baş nazir vurğulayıb ki, xəbərdarlıq yalnız insanların lazımi tədbirləri görmək üçün vəsaitləri olduqda effektiv olur. Efiopiya hökumətinin başçısı hesab edir ki, etibarlı maliyyələşdirmə hətta ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi şəraitində də əməkdaşlıq tələb edir.
Baş nazir həmçinin tullantıların azaldılmasını sürətləndirməyə çağırıb: "İqlimlə bağlı zərərin nəticələrinin aradan qaldırılmasına nə qədər çox vəsait xərcləyiriksə, məktəblərə, səhiyyəyə və gənclərimiz üçün imkanlara bir o qədər az vəsait qalır".