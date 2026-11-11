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    Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 14:38
    Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд вновь выделил лимиты уполномоченным банкам для продолжения стандартного ипотечного кредитования в текущем году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, прием обращений начнется 13 ноября в 15:00.

    Гражданам рекомендуется сформировать свои электронные кабинеты до 12 ноября.

    Прием обращений будет осуществляться через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" на портале Mygov. Граждане смогут подтверждать свои обращения с помощью функции биометрической идентификации SİMA İmza.

    Наряду с этим прием обращений в объеме остаточных лимитов, сформировавшихся по впоследствии отклоненным обращениям, будет осуществляться по пятницам с 12:00.

    С инструкцией по обращению можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az/storage/Talimat.pdf), а также в соответствующем разделе портала Mygov.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Ипотечное кредитование
    Azərbaycanda adi ipoteka kreditləşməsi üçün növbəti limitlər ayrılıb
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