Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд вновь выделил лимиты уполномоченным банкам для продолжения стандартного ипотечного кредитования в текущем году.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, прием обращений начнется 13 ноября в 15:00.

Гражданам рекомендуется сформировать свои электронные кабинеты до 12 ноября.

Прием обращений будет осуществляться через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" на портале Mygov. Граждане смогут подтверждать свои обращения с помощью функции биометрической идентификации SİMA İmza.

Наряду с этим прием обращений в объеме остаточных лимитов, сформировавшихся по впоследствии отклоненным обращениям, будет осуществляться по пятницам с 12:00.

С инструкцией по обращению можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az/storage/Talimat.pdf), а также в соответствующем разделе портала Mygov.