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    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено

    В Италии было эвакуировано не менее 300 школ после получения одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра образования Италии Джузеппе Валдитара.

    По его словам, эти предупреждения, судя по всему, являются ложными. Он добавил, что количество школ, которых это касается, скорее всего, увеличится.

    Отмечается, что электронное письмо было подписано "Михаилом Андроповым, лидером вилаята Мизогинистан".

    Между тем, премьер-министр Италии Джорджия Мелони в соцсетях заявила о том, что правительство внимательно следит за многочисленными сообщениями об угрозе взрыва в школах.

    "На данный момент проведенные расследования не выявили никаких доказательств конкретной опасности. Сообщения, по-видимому, являются частью стратегии, направленной на создание тревоги и беспокойства, которая в настоящее время тщательно расследуется", - отметила премьер.

    Более чем в 100 школах по всей Италии получили сообщения с угрозами взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Rai.

    В Риме также поднялась тревога в многочисленных школах района Аппио-Тусколано. В ряде школ проведена эвакуация.

    Также была проведена эвакуация некоторых детских садов в этом районе.

    Угрозы взрыва Эвакуация жителей Италия Джорджа Мелони
    44 filmi
    44 filmi

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