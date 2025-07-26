СМИ: Футболист "Вест Хэма" Пакета будет оправдан по обвинению в ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдает бразильского полузащитника английского "Вест Хэма" Лукаса Пакета после предъявленных обвинений в нарушении правил, связанных с игрой на ставках.

Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдает бразильского полузащитника английского "Вест Хэма" Лукаса Пакета после предъявленных обвинений в нарушении правил, связанных с игрой на ставках.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, игрок был оправдан независимой регулирующей комиссией, и решение должно быть объявлено на следующей неделе. Ожидается, что FA возьмет на себя расходы на оплату судебных издержек, которые могут составить до 1 млн фунтов стерлингов.

Ранее FA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях. Пакета подозревали за умышленно заработанные желтые карточки в матчах с "Лестером" (12 ноября 2022 года), "Астон Виллой" (12 марта 2023 года), "Лидсом" (21 мая 2023 года) и "Борнмутом" (12 августа 2023 года).

Пакета 27 лет, он выступает за лондонский клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, забив 5 голов. За сборную Бразилии игрок провел 55 матчей, в которых забил 11 голов. В составе национальной команды Пакета стал победителем Кубка Америки (2019), а также серебряным призером турнира (2021).