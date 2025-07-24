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В Сумгайыте приостановят подачу газа почти 22 тыс. абонентам

В Сумгайыте приостановят подачу газа почти 22 тыс. абонентам В Сумгайыте приостановят подачу газа почти 22 тыс. абонентам в связи с ремонтными работами.
Энергетика
24 июля 2025 г. 17:13
В Сумгайыте приостановят подачу газа почти 22 тыс. абонентам

В Сумгайыте приостановят подачу газа почти 22 тыс. абонентам в связи с ремонтными работами.

Как сообщает Report, 25 июля с 10:00 подача газа будет прекращена в 16-м микрорайоне, поселке Джорат, жилом массиве Новханы баглары, а также в 52-м квартале.

Прекращение газоснабжения связано с капитальным ремонтом на балансных узлах газопроводов. Работы проводятся в рамках программ капитального ремонта и подготовки к осенне-зимнему периоду.

В "Азеригаз" отметили, что подача газа будет восстановлена сразу после завершения работ.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 22 min abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

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