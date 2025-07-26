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Месси дисквалифицировали на одну игру за пропуск Матча звезд MLS

Месси дисквалифицировали на одну игру за пропуск Матча звезд MLS Лидер «Интер Майами» Лионель Месси дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча звезд MLS.
Футбол
26 июля 2025 г. 00:43
Месси дисквалифицировали на одну игру за пропуск Матча звезд MLS

Лидер "Интер Майами" Лионель Месси дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча звезд MLS.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте лиги.

Такое же наказание получил одноклубник Месси Жорди Альба.

Месси и Альба были выбраны в состав команды MLS по итогам голосования болельщиков и СМИ. Матч звезд прошел 23 июля в Остине, команда MLS играла со сборной чемпионата Мексики (3:1).

По правилам MLS футболисты, которые отказываются от участия в Матче звезд не по медицинским показателям, получают дисквалификацию сроком на одну встречу. Месси и Альба пропустили встречу из-за усталости.

Из-за дисквалификации футболисты не смогут сыграть в воскресном матче регулярного чемпионата MLS против "Цинциннати".

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Версия на азербайджанском языке "MLS Ulduzlar matçı"nı buraxan Messi və Alba cəza alıb

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