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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Фирангиз Ализаде раскритиковала молодых дирижеров за использование ИИ

    Kультурная политика
    • 13 ноября, 2026
    • 17:32
    Фирангиз Ализаде раскритиковала молодых дирижеров за использование ИИ

    Председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде подвергла резкой критике молодых дирижеров, заявив, что они представляют за рубежом созданные с помощью ИИ музыкальные композиции как азербайджанские симфонические произведения.

    Как сообщает Report, об этом народная артистка заявила на организованном комитетом Милли Меджлиса по культуре общественном обсуждении на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана".

    По словам Ализаде, молодые дирижеры уезжают работать в другие страны, однако вместо знакомства зарубежной публики с богатым музыкальным наследием Азербайджана исполняют там произведения, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

    "Вы не поверите, но они представляют произведения, созданные с помощью ИИ. Вы понимаете, что это означает? Молодой дирижер едет в Италию - одну из богатейших в музыкальном отношении стран мира - и там представляет созданную программами искусственного интеллекта музыку как азербайджанскую симфоническую. И как, скажите, расценивать подобное?", - возмутилась она.

    Фирангиз Ализаде также заявила о снижении интереса к композиторскому образованию в Азербайджане. По ее словам, молодые композиторы сталкиваются с безработицей и материальными трудностями, а профильные факультеты постепенно закрываются либо объединяются с другими.

    "Молодежь не проявляет интереса к этой сфере. Никто не хочет поступать на композиторское отделение, потому что труд композитора не ценят и его произведения никто не покупает. Более того, в некоторых дипломах даже не указывается специальность "композитор", - отметила народная артистка.

    Фирангиз Ализаде Искусственный интеллект (ИИ)
    Firəngiz Əlizadə: Gənc dirijorlar xaricdə süni intellektlə hazırlanan musiqini təqdim edirlər
    44 filmi
    44 filmi

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