Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 17:42
    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%

    В январе-сентябре текущего года инвестиции в основной капитал Азербайджана из внешних источников увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,5 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана по итогам 9 месяцев.

    Согласно документу, за 9 месяцев инвестиции в основной капитал из внешних источников составили 24,1% от общего объема инвестиций, что на 1,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.

    Инвестиции в основной капитал Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 17 %-ə yaxın artıb
    Foreign-funded fixed capital investment in Azerbaijan rises 16.5%
    44 filmi
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