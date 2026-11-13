Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 17:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе-сентябре текущего года инвестиции в основной капитал Азербайджана из внешних источников увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,5 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана по итогам 9 месяцев.
Согласно документу, за 9 месяцев инвестиции в основной капитал из внешних источников составили 24,1% от общего объема инвестиций, что на 1,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 17 %-ə yaxın artıb
Foreign-funded fixed capital investment in Azerbaijan rises 16.5%
Последние новости
18:32
Фото
NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительствуВнутренняя политика
18:28
В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человекаДругие страны
18:28
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в ИрландиюВнешняя политика
18:26
Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущегоНаука и образование
18:21
Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигарБизнес
18:11
Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из ГрузииПроисшествия
18:05
Фото
Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничестваЭнергетика
17:52
Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7%Финансы
17:45
Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажемДругие страны