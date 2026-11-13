Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%

В январе-сентябре текущего года инвестиции в основной капитал Азербайджана из внешних источников увеличились на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана по итогам 9 месяцев.

Согласно документу, за 9 месяцев инвестиции в основной капитал из внешних источников составили 24,1% от общего объема инвестиций, что на 1,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.