İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 17 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:26
    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 17 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda xarici maliyyə mənbələrindən əsas kapitala investisiyalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,5 % artaraq 3,5 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, 9 ayda xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar ümumi investisiyaların 24,1 %-ni təşkil edib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 1,2 faiz bəndi çoxdur.

    İnvestisiya qoyuluşu Xarici investisiya Pul Siyasəti İcmalı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%
    Foreign-funded fixed capital investment in Azerbaijan rises 16.5%
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:26
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıb
    Daxili siyasət
    18:21
    Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıb
    Xarici siyasət
    18:15
    Foto
    Video
    Xəzər mənzərəli irimiqyaslı "Caspi Yards" layihəsi və 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi" təqdim olunub – FOTO/VİDEO
    Biznes
    18:12
    Cəmalə Məmmədzadə: Məqsəd insanyönümlü şəhərlərin salınmasında gənclərin ideyalarının tətbiqidir
    Daxili siyasət
    18:08
    Prokurorluqda işə qəbul üzrə yazılı imtahanın keçiriləcəyi tarix dəyişdirilib
    Daxili siyasət
    18:01
    Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilir
    Biznes
    18:01
    Foto
    ADA Universiteti və "Bank of Baku"nun təşkil etdiyi II "Mini-MBA" proqramı yekunlaşıb
    Maliyyə
    17:58
    "İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonunda iştirak üçün 500-dən çox gənc müraciət edib
    Elm və təhsil
    17:56
    Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı qərar verib
    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti