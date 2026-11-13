Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 17 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 17:26
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda xarici maliyyə mənbələrindən əsas kapitala investisiyalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,5 % artaraq 3,5 milyard manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, 9 ayda xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar ümumi investisiyaların 24,1 %-ni təşkil edib. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 1,2 faiz bəndi çoxdur.
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16,5%
Foreign-funded fixed capital investment in Azerbaijan rises 16.5%
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