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    Полиции Испании разрешили применить баллончики со слезоточивым газом во время беспорядков

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 17:41
    Полиции Испании разрешили применить баллончики со слезоточивым газом во время беспорядков

    Национальная полиция Испании прекратит использовать перцовые баллончики в операциях по поддержанию общественного порядка и подавления беспорядков в ходе столкновений, но разрешит сотрудникам использовать тройные баллончики со слезоточивым газом (ATL).

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Такое решение МВД страны приняло после скандала, связанного с действиями полиции во время всеобщей забастовки 11 ноября, которая переросла в беспорядки и столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка поручил начать расследование различных инцидентов, произошедших в ходе действий полиции.

    Отмечается, что ATL создают "безвредное и не причиняющее вреда облако слезоточивого газа".

    За применение средств самообороны выступает Федеральный полицейский профсоюз, и требует, чтобы Марласка поддержал офицеров, которые "рискуют жизнью", и чтобы правительство страны "не использовало их в качестве разменной монеты" .

    По данным медиа, министерство потратило почти 72 тыс. евро на закупку как минимум 790 защитных баллончиков для Национальной полиции.

    Слезоточивый газ Акции протеста Испания
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