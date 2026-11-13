Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной в Товузе - Обновлено
Происшествия
- 13 ноября, 2026
- 17:34
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В Товузе задержан А. Мамедзаде, подозреваемый в ранении режущим предметом своей сестры - Сабины Рашад гызы Мамедли (2002 г.р.).
Об этом сообщает западное бюро Report.
Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.
Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая получила ножевые ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.
По факту начато расследование.
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