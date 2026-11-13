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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной в Товузе - Обновлено

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 17:34
    Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной в Товузе - Обновлено

    В Товузе задержан А. Мамедзаде, подозреваемый в ранении режущим предметом своей сестры - Сабины Рашад гызы Мамедли (2002 г.р.).

    Об этом сообщает западное бюро Report.

    Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.

    Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая получила ножевые ранения.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.

    По факту начато расследование.

    ножевое нападение ASAN Xidmət
    Tovuzda hamilə bıçaqlanıb, saxlanılan var - Yenilənib
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