Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной в Товузе - Обновлено

В Товузе задержан А. Мамедзаде, подозреваемый в ранении режущим предметом своей сестры - Сабины Рашад гызы Мамедли (2002 г.р.).

Об этом сообщает западное бюро Report.

17:23

Беременная женщина подверглась нападению перед зданием Центра Asan Xidmət в Товузе.

Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая получила ножевые ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, подробности инцидента уточняются.

По факту начато расследование.