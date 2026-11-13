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    Tovuzda hamilə bıçaqlanıb, saxlanılan var - Yenilənib

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:26
    Tovuzda hamilə bıçaqlanıb, saxlanılan var - Yenilənib

    Tovuzda polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Məmmədli Səbinə Rəşad qızına kəsici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən onun qardaşı Ə.Məmmədzadə saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"un Qərb bürosu xəbər verir.

    Tovuzda "ASAN xidmət" Mərkəzinin qarşısında hamilə qadın bıçaqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib.

    Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Qətl hadisəsi ASAN Xidmət Tovuz
    Задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений беременной в Товузе - Обновлено
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