Инвестиции в Сумгайытский промпарк превысили 5,5 млрд манатов

Резиденты Сумгайытского промышленного парка инвестировали в реализацию проектов более 5,5 млрд манатов и создали около 6 500 постоянных рабочих мест.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон (АРЭЗ), об этом говорилось в ходе ознакомительного визита в парк делегации во главе с генеральным директором Министерства торговли, агробизнеса и промышленности Ганы Ноа Тумфоном.

Гостей проинформировали о текущем потенциале и инфраструктуре промпарка, где на сегодняшний день зарегистрировано 46 резидентов.

Выпускаемая на территории парка продукция не только обеспечивает внутренний рынок, но и экспортируется под брендом Made in Azerbaijan почти в 30 стран мира - включая государства СНГ, Европу (Турцию, Италию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Болгарию, Австрию, Данию, страны Балтии), Азию (Китай, Японию, ОАЭ, Ливан), а также США, Канаду, Бразилию и Египет.