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    Инвестиции в Сумгайытский промпарк превысили 5,5 млрд манатов

    Промышленность
    • 13 ноября, 2026
    • 17:41
    Инвестиции в Сумгайытский промпарк превысили 5,5 млрд манатов

    Резиденты Сумгайытского промышленного парка инвестировали в реализацию проектов более 5,5 млрд манатов и создали около 6 500 постоянных рабочих мест.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон (АРЭЗ), об этом говорилось в ходе ознакомительного визита в парк делегации во главе с генеральным директором Министерства торговли, агробизнеса и промышленности Ганы Ноа Тумфоном.

    Гостей проинформировали о текущем потенциале и инфраструктуре промпарка, где на сегодняшний день зарегистрировано 46 резидентов.

    Выпускаемая на территории парка продукция не только обеспечивает внутренний рынок, но и экспортируется под брендом Made in Azerbaijan почти в 30 стран мира - включая государства СНГ, Европу (Турцию, Италию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Болгарию, Австрию, Данию, страны Балтии), Азию (Китай, Японию, ОАЭ, Ливан), а также США, Канаду, Бразилию и Египет.

    Сумгайытский промышленный парк
    Sumqayıt Sənaye Parkında 6 500-ə yaxın daimi iş yeri yaradılıb
    Investments in Sumgayit Industrial Park exceed AZN 5.5 billion
    44 filmi
    MiniBoss

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