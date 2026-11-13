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    ЦБА: В Азербайджане на учете состоят более 251 тыс. безработных

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 17:42
    ЦБА: В Азербайджане на учете состоят более 251 тыс. безработных

    По состоянию на 1 октября текущего года в Азербайджане в качестве безработных зарегистрированы 251,2 тыс. человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.

    Согласно документу, в сентябре ожидания относительно занятости оставались в положительной зоне в ряде отраслей ненефтегазового производства.

    Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках мониторинга реального сектора экономики. Положительные ожидания были зафиксированы, в частности, в производстве пластмассовых изделий, металлургии и выпуске строительных материалов.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Уровень безработицы
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