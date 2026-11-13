ЦБА: В Азербайджане на учете состоят более 251 тыс. безработных
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 17:42
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По состоянию на 1 октября текущего года в Азербайджане в качестве безработных зарегистрированы 251,2 тыс. человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.
Согласно документу, в сентябре ожидания относительно занятости оставались в положительной зоне в ряде отраслей ненефтегазового производства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках мониторинга реального сектора экономики. Положительные ожидания были зафиксированы, в частности, в производстве пластмассовых изделий, металлургии и выпуске строительных материалов.
Последние новости
18:32
Фото
NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительствуВнутренняя политика
18:28
В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человекаДругие страны
18:28
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в ИрландиюВнешняя политика
18:26
Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущегоНаука и образование
18:21
Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигарБизнес
18:11
Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из ГрузииПроисшествия
18:05
Фото
Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничестваЭнергетика
17:52
Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7%Финансы
17:45
Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажемДругие страны