ЦБА: В Азербайджане на учете состоят более 251 тыс. безработных

По состоянию на 1 октября текущего года в Азербайджане в качестве безработных зарегистрированы 251,2 тыс. человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.

Согласно документу, в сентябре ожидания относительно занятости оставались в положительной зоне в ряде отраслей ненефтегазового производства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках мониторинга реального сектора экономики. Положительные ожидания были зафиксированы, в частности, в производстве пластмассовых изделий, металлургии и выпуске строительных материалов.