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    Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 17:28
    Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg

    В январе-сентябре 2026 года азербайджанские банки заключили 1 648 сделок на сумму 57,6 млрд манатов на торговой платформе Bloomberg.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.

    Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на 42,5%, тогда как их общий объем вырос на 11%.

    В отчетном периоде на необеспеченном сегменте межбанковского денежного рынка 95% сделок были заключены сроком на 1–3 дня.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) необеспеченные сделки Торговая платформа Bloomberg
    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 43 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijani banks reduce number of transactions on Bloomberg platform by 43%
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