Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg

В январе-сентябре 2026 года азербайджанские банки заключили 1 648 сделок на сумму 57,6 млрд манатов на торговой платформе Bloomberg.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на 42,5%, тогда как их общий объем вырос на 11%.

В отчетном периоде на необеспеченном сегменте межбанковского денежного рынка 95% сделок были заключены сроком на 1–3 дня.