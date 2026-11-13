Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 17:28
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В январе-сентябре 2026 года азербайджанские банки заключили 1 648 сделок на сумму 57,6 млрд манатов на торговой платформе Bloomberg.
Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежно-кредитной политики ЦБА за девять месяцев 2026г.
Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на 42,5%, тогда как их общий объем вырос на 11%.
В отчетном периоде на необеспеченном сегменте межбанковского денежного рынка 95% сделок были заключены сроком на 1–3 дня.
Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 43 %-ə yaxın azaldıb
Azerbaijani banks reduce number of transactions on Bloomberg platform by 43%
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