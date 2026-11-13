Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 43 %-ə yaxın azaldıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 17:09
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Bu ilin yanvar-sentyabr Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 57,6 milyard manat məbləğində 1 648 ədəd əqd bağlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, bunlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 11 % çox və 42,5 % azdır.
Ümumilikdə, hesabat dövründə banklararası bazarın təminatsız sektorunda aktivlik davam edib. Bu əməliyyatların 95 %-i 1-3 günlük olub.
Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg
Azerbaijani banks reduce number of transactions on Bloomberg platform by 43%
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