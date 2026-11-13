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    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 43 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:09
    Azərbaycan bankları Bloomberg ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 43 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 57,6 milyard manat məbləğində 1 648 ədəd əqd bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, bunlar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 11 % çox və 42,5 % azdır.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə banklararası bazarın təminatsız sektorunda aktivlik davam edib. Bu əməliyyatların 95 %-i 1-3 günlük olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan bankları Bloomberg ticarət sistemi Pul Siyasəti İcmalı
    Банки Азербайджана заключили сделки на 58 млрд ман. на платформе Bloomberg
    Azerbaijani banks reduce number of transactions on Bloomberg platform by 43%
    44 filmi
    44 filmi

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