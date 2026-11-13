Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажем

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 17:45
    Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажем

    Германский Бундестаг проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия – они получат право на активную борьбу со злоумышленниками.

    Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

    Реформа предоставляет Федеральной разведывательной службе (BND) и Федеральному ведомству по защите конституции (BfV) дополнительные инструменты и полномочия для противодействия диверсиям, терроризму и шпионажу.

    Отныне BfV сможет не только собирать информацию и следить за лицами, но и, при определенных условиях, тайно проникать в помещения и принимать меры в отношении взрывчатых веществ или оружия. Задержания и открытые обыски, как и прежде, остаются прерогативой полиции.

    BND, отвечающая за внешнюю разведку, также получает оперативные полномочия по вмешательству, в частности, сможет блокировать серверы государственных хакерских группировок за рубежом, нарушать работу инфраструктуры злоумышленников, перенаправлять трафик данных, удалять информацию или целенаправленно распространять дезинформацию. Комиссия в составе бывших судей должна будет заранее проверять законность определенных мер.

    Обвинение в шпионаже Диверсионная деятельность Бундестаг Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    18:32
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    Внутренняя политика
    18:28
    В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человека
    Другие страны
    18:28
    Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию
    Внешняя политика
    18:26
    Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущего
    Наука и образование
    18:21
    Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигар
    Бизнес
    18:11
    Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из Грузии
    Происшествия
    18:05
    Фото
    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества
    Энергетика
    17:52
    Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7%
    Финансы
    17:45
    Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажем
    Другие страны
    Лента новостей