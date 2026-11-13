Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажем

Германский Бундестаг проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия – они получат право на активную борьбу со злоумышленниками.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

Реформа предоставляет Федеральной разведывательной службе (BND) и Федеральному ведомству по защите конституции (BfV) дополнительные инструменты и полномочия для противодействия диверсиям, терроризму и шпионажу.

Отныне BfV сможет не только собирать информацию и следить за лицами, но и, при определенных условиях, тайно проникать в помещения и принимать меры в отношении взрывчатых веществ или оружия. Задержания и открытые обыски, как и прежде, остаются прерогативой полиции.

BND, отвечающая за внешнюю разведку, также получает оперативные полномочия по вмешательству, в частности, сможет блокировать серверы государственных хакерских группировок за рубежом, нарушать работу инфраструктуры злоумышленников, перенаправлять трафик данных, удалять информацию или целенаправленно распространять дезинформацию. Комиссия в составе бывших судей должна будет заранее проверять законность определенных мер.