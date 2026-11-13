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    ЦБА увеличил количество аукционов по размещению нот на 24%

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 17:36
    ЦБА увеличил количество аукционов по размещению нот на 24%

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в январе-сентябре 2026 года провел 146 аукционов по размещению нот.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" регулятора за 9 месяцев.

    Согласно документу, это на 23,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Совокупный остаток средств, стерилизованных посредством нот, на конец сентября составил 1,7 млрд манатов. Это на 1,4 млрд манатов больше по сравнению с концом прошлого года.

    Из общего числа аукционов 37 состоялись по 28-дневным нотам, 36 - по 84-дневным, 37 - по 168-дневным и 36 - по 252-дневным.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Аукционы Обзор денежно-кредитной политики
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı not hərraclarının sayını 24 %-ə yaxın artırıb
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