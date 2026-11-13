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    Azərbaycan Mərkəzi Bankı not hərraclarının sayını 24 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:15
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı not hərraclarının sayını 24 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 146 not hərracı keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,7 % çoxdur.

    Sentyabrın sonuna notlar vasitəsilə sterilizasiya olunmuş vəsaitin toplam qalığı isə 1,7 milyard manat təşkil edib. Bu, ötən ilin sonu ilə müqayisədə 1,4 milyard manat çoxdur.

    Keçirilən hərraclardan 37-si 28 günlük, 36-sı 84 günlük, 37-si 168 günlük, 36-si isə 252 günlük notlar üzrə olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Not hərracları Pul Siyasəti İcmalı
    ЦБА увеличил количество аукционов по размещению нот на 24%
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