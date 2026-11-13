Azərbaycan Mərkəzi Bankı not hərraclarının sayını 24 %-ə yaxın artırıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 17:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 146 not hərracı keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,7 % çoxdur.
Sentyabrın sonuna notlar vasitəsilə sterilizasiya olunmuş vəsaitin toplam qalığı isə 1,7 milyard manat təşkil edib. Bu, ötən ilin sonu ilə müqayisədə 1,4 milyard manat çoxdur.
Keçirilən hərraclardan 37-si 28 günlük, 36-sı 84 günlük, 37-si 168 günlük, 36-si isə 252 günlük notlar üzrə olub.
Son xəbərlər
18:26
"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonu başa çatıbDaxili siyasət
18:21
Prezident İlham Əliyevin İrlandiyaya işgüzar səfəri başa çatıbXarici siyasət
18:15
Foto
Video
Xəzər mənzərəli irimiqyaslı "Caspi Yards" layihəsi və 44 mərtəbəli "Zəfər Qülləsi" təqdim olunub – FOTO/VİDEOBiznes
18:12
Cəmalə Məmmədzadə: Məqsəd insanyönümlü şəhərlərin salınmasında gənclərin ideyalarının tətbiqidirDaxili siyasət
18:08
Prokurorluqda işə qəbul üzrə yazılı imtahanın keçiriləcəyi tarix dəyişdirilibDaxili siyasət
18:01
Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalına gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişdirilirBiznes
18:01
Foto
ADA Universiteti və "Bank of Baku"nun təşkil etdiyi II "Mini-MBA" proqramı yekunlaşıbMaliyyə
17:58
"İnsanyönümlü şəhərlər" hakatonunda iştirak üçün 500-dən çox gənc müraciət edibElm və təhsil
17:56
Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə bağlı qərar veribSənaye