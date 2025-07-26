В Перу при падении автобуса с обрыва погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в провинции Хунин в Перу, расположенной в центре страны.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва в провинции Хунин в Перу, расположенной в центре страны.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RPP.

"В результате этого ДТП с участием автобуса компании Molina погибли 15 человек, вместе с полицией мы пытаемся установить их личности. В больницу были доставлены 27 пациентов", - приводит радиостанция слова главы медицинской службы города Тарма Альдо Тинео.

Причины происшествия пока не установлены. Автобус, в котором находились 66 пассажиров, следовал из Лимы в город Ла-Мерсед.