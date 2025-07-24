Поставки азербайджанского газа в Сирию начнутся с 1 августа

Поставки азербайджанского газа в Сирию планируется начать с 1 августа.

Поставки азербайджанского газа в Сирию планируется начать с 1 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, газ будет поставляться в Сирию через Турцию по трубопроводу Килис.

"На территории Турции газопровод был продлен от Килиса до сирийской границы. На сирийской стороне завершены технические соединения трубопровода. Компания BOTAŞ совместно с SOCAR проводит финальные тесты и проверки перед запуском подачи природного газа, намеченным на 1 августа", - говорится в информации.

Отмечается, что на первом этапе объем поставок составит 1,2 млрд кубометров газа в год, которые будут использованы для выработки электроэнергии на электростанциях в Алеппо и Хомсе.

"Все приготовления для поставок газа завершились подписанием меморандума о взаимопонимании между SOCAR и Сирией на прошлой неделе.

Кроме того, в рамках сотрудничества BOTAŞ и SOCAR запланированы геологоразведочные работы по нефти и газу, а также реализация проектов в нефтехимии в северо-восточных районах Сирии.