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Масштабная забастовка в итальянских аэропортах грозит хаосом для тысяч туристов

Масштабная забастовка в итальянских аэропортах грозит хаосом для тысяч туристов Работники аэропортов в Италии 26 июля проведут четырехчасовую общенациональную забастовку, что может привести к десяткам задержек и отмен рейсов в разгар туристического сезона.
Другие страны
26 июля 2025 г. 01:45
Масштабная забастовка в итальянских аэропортах грозит хаосом для тысяч туристов

Работники аэропортов в Италии 26 июля проведут четырехчасовую общенациональную забастовку, что может привести к десяткам задержек и отмен рейсов в разгар туристического сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, грузчики багажа, наземный персонал и работники аэропортов выйдут на забастовку во всех крупных итальянских аэропортах с 13:00 до 17:00 по местному времени.

Протестующие выдвигают ряд требований, включая повышение уровня безопасности на рабочих местах, улучшение условий труда и обеспечение здорового баланса между профессиональной и личной жизнью. Кроме того, работники настаивают на продлении национальных трудовых контрактов с сохранением социальных гарантий.

Под ударом окажутся крупнейшие европейские авиаперевозчики, включая бюджетные EasyJet и Ryanair, а также British Airways, Wizz Air, Tui, Volotea и национальный итальянский перевозчик ITA Airways (бывшая Alitalia).

Ситуация усугубляется тем, что параллельно забастовки пройдут в аэропортах Испании и Португалии, что создаст настоящий транспортный коллапс для тысяч путешественников в разгар летнего сезона.

В Италии протестные акции затронут ключевые воздушные гавани страны: Милан-Мальпенса, Милан-Линате, Рим-Фьюмичино, Флоренция, Неаполь и Венеция. Особенно сложная ситуация ожидается в аэропорту Милан-Линате, где к забастовке присоединятся сотрудники компании Swissport, отвечающие за регистрацию пассажиров и обслуживание выходов на посадку.

В Испании забастовочное движение возглавили экипаж и пилоты авиакомпании Volotea, маршрутная сеть которой охватывает более 100 европейских городов. Это может серьезно нарушить авиасообщение между популярными туристическими направлениями.

Наиболее продолжительная акция протеста ожидается в Португалии, где работники компании Groundforce (ныне известной как Menzies Aviation) объявили о трехдневной забастовке с 00:00 26 июля до 00:00 29 июля. Их действия могут практически парализовать работу аэропорта Лиссабона. Более того, протестующие планируют повторять забастовки на протяжении всего августа: с 8 по 11, с 15 по 18, с 22 по 25 и с 29 августа по 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Avropada genişmiqyaslı etirazlar aeroportların işini iflic edə bilər

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