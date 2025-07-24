Минэнерго Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали контракт по Устюртскому нефтегазоносному региону

Минэнерго Узбекистанп, SOCAR и "Узбекнефтегаз" подписали контракт по Устюртскому нефтегазоносному региону

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз SOCAR.

В документе отмечается, что СРП, подписанное консорциумом SOCAR и "Узбекнефтегаз", а также правительством Республики Узбекистан, предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой.

"На начальном этапе срока действия Соглашения предусматривается проведение геологоразведочных работ с целью определения перспективных участков. В течение этого периода SOCAR будет выступать в качестве оператора. Согласно документу, планируется завершение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода", - говорится в сообщении.

"Подписание Соглашения открывает новые возможности для стратегического сотрудничества в энергетической сфере и принесет пользу обеим сторонам", - отмечается в информации.

11:16

Министерство энергетики Республики Узбекистан, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и акционерное общество "Узбекнефтегаз" подписали Соглашение о разделе продукции (СРП), предусматривающее проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов на инвестиционных блоках Устюртского нефтегазоносного региона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз министерства энергетики Узбекистана.

"В соответствии с условиями Соглашения на площади не менее 1 тыс. кв. км планируется провести 3D сейсморазведку и по результатам начать геологоразведочные работы на одной скважине. В случае открытие углеводородных месторождений промышленного значения стороны приступают к этапу их освоения и последующей добычи", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подписание Соглашения стало важным шагом в развитии энергетического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном и заложило прочную основу для долгосрочного сотрудничества в области разведки и освоения углеводородных ресурсов.

"Подписание данного Соглашения - свидетельство нашей долгосрочной стратегии развития энергетического сектора в Центральной Азии и Каспийском регионе. SOCAR с воодушевлением приступает к реализации проекта, применяя накопленный опыт и передовые технологические решения. Мы уверены, что это сотрудничество внесет значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и развитие инфраструктуры Узбекистана",- заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

"Партнерство с SOCAR отражает стратегическое стремление Нового Узбекистана к диверсификации источников инвестиций и внедрению лучших международных практик. Устюртский регион обладает высоким потенциалом, и подписание СРП открывает новые горизонты для его эффективного освоения. Мы убеждены, что этот проект станет важным драйвером технологического прогресса и экономического роста", - заявил министр энергетики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов.

"Это соглашение является важной вехой на пути углубления отраслевого сотрудничества и развития национальной нефтегазовой отрасли. Оно укрепляет позиции Узбекнефтегаз как надежного и инновационно-ориентированного партнера, открытого к международному взаимодействию и масштабным инвестициям", - председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков.

Как сообщалось, "Узбекнефтегаз" и ГНКАР 22 августа 2024 года подписали соглашение, направленное на расширение и углубление сотрудничества в нефтегазовой сфере. В августе 2024 года на бизнес-форуме министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов сообщил, что совместно с SOCAR будут проведены геологоразведочные работы на плато Устюрт.

В июне 2025 года Госнефтекомапния Азербайджана сообщила, что достигла договоренности с АО "Узбекнефтегаз" о проведении геологоразведочных работ в Устюртском регионе Узбекистана.