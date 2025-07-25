Нефть марки Brent подорожала до $69,33 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами.

Цены на нефть продолжают расти на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами.

Как передает Report, стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $69,33 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,15 (0,23%), до $66,18 за баррель.

Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению сделки.

В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины. В случае Индии они могут составить 26%.

По мнению экспертов, продвижение торговых переговоров США с их партнерами ослабляет беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. Связанный с этим оптимизм перевешивает новости о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы.