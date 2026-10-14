В Карабахе пройдет форум победителей конкурса Yüksəliş
- 14 октября, 2026
- 13:05
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В Карабахе до конца 2026 года планируется проведение форума победителей конкурса Yüksəliş (Восхождение).
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на выставках Baku Build и Rebuild Garabakh – 2026 в рамках Каспийской строительной недели.
По его словам, несколько победителей проекта Yüksəliş уже работают в Карабахе.
"Один из наших победителей, работавший в международной организации, перешел в Карабахский университет. Это наглядный пример того, насколько правильным был отбор конкурса - ценности человека измеряются не только материальным", - отметил Гаджиев.
Он добавил, что в следующем году в Кяльбаджарском районе стартует волонтерская программа, а сейчас волонтеры активно работают в Шуше, Агдаме, Зангилане, Лачыне, Физули и Джебраиле. По его словам, волонтерами могут стать только молодые люди, родом из этих районов, чтобы обеспечить их прямое участие в процессе возвращения.
Гаджиев также сообщил, что на сегодня волонтеры приняли участие в 38 мероприятиях, а для их подготовки проведено 84 тренинга.