В Карабахе пройдет форум победителей конкурса Yüksəliş

В Карабахе до конца 2026 года планируется проведение форума победителей конкурса Yüksəliş (Восхождение).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на выставках Baku Build и Rebuild Garabakh – 2026 в рамках Каспийской строительной недели.

По его словам, несколько победителей проекта Yüksəliş уже работают в Карабахе.

"Один из наших победителей, работавший в международной организации, перешел в Карабахский университет. Это наглядный пример того, насколько правильным был отбор конкурса - ценности человека измеряются не только материальным", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что в следующем году в Кяльбаджарском районе стартует волонтерская программа, а сейчас волонтеры активно работают в Шуше, Агдаме, Зангилане, Лачыне, Физули и Джебраиле. По его словам, волонтерами могут стать только молодые люди, родом из этих районов, чтобы обеспечить их прямое участие в процессе возвращения.

Гаджиев также сообщил, что на сегодня волонтеры приняли участие в 38 мероприятиях, а для их подготовки проведено 84 тренинга.