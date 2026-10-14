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    В проекты ГЧП в Азербайджане направят 1,1 млрд манатов

    Бизнес
    • 14 октября, 2026
    • 13:08
    В проекты ГЧП в Азербайджане направят 1,1 млрд манатов

    В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Азербайджане планируется направить около 1,1 млрд манатов на реализацию девяти проектов.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель сектора ГЧП Департамента управления проектами Министерства экономики Тюркан Вюсат на III Национальном форуме по конкуренции в Баку.

    По ее словам, капитальные затраты по четырем из этих проектов составляют 643 млн манатов:

    "Эти направления охватывают водоснабжение, образование, экологию и транспорт. Одно из них связано с ремонтом Говсанской аэрационной станции и установкой оборудования по переработке сточных вод. Ожидается, что капитальные затраты на этот объект составят 240 млн манатов, а госпартнером здесь представляет Агентство водных ресурсов Азербайджана. Второй проект предусматривает строительство научно-технологического парка в Баку и управление им - на эти цели планируется выделить 156 млн манатов инвестиций при партнерстве Министерства науки и образования".

    Вюсат добавила, что третья инициатива касается управления твердыми отходами в Лянкяранском районе: "Прогнозируемый объем вложений здесь оценивается в 221 млн манатов, а партнером выступает Министерство экологии и природных ресурсов. На четвертое направление по созданию парковок для грузовиков планируется выделить 26 млн манатов при участии Министерства цифрового развития и транспорта".

    Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində 9 layihəyə 1,1 milyard manat pul qoyulacaq
    Nearly $650,000 to be invested in PPP projects in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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