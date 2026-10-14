Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    ЦБА: Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 13:11
    ЦБА: Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан

    Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Центрального банка Азербайджана.

    Регулятор отмечает, что утвержденные ЦБ тарифы по Межбанковскому карточному центру (МКЦ) это комиссии, применяемые только к участникам инфраструктуры - банкам и платежным организациям.

    "Комиссии будут взиматься непосредственно с институтов-участников за операции, обрабатываемые в системе МКЦ, и не применяются напрямую к конечным пользователям - гражданам", - говорится в заявлении.

    Отметим, что новые тарифы по платежным системам утверждены решением правления ЦБА от 15 сентября 2026 года. Они вступят в силу с 1 апреля 2027 года.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Платежные системы
    AMB: Ödəniş sistemləri üzrə yeni xidmət haqları vətəndaşlara bilavasitə şamil olunmur
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей