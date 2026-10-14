ЦБА: Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан
Финансы
- 14 октября, 2026
- 13:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Центрального банка Азербайджана.
Регулятор отмечает, что утвержденные ЦБ тарифы по Межбанковскому карточному центру (МКЦ) это комиссии, применяемые только к участникам инфраструктуры - банкам и платежным организациям.
"Комиссии будут взиматься непосредственно с институтов-участников за операции, обрабатываемые в системе МКЦ, и не применяются напрямую к конечным пользователям - гражданам", - говорится в заявлении.
Отметим, что новые тарифы по платежным системам утверждены решением правления ЦБА от 15 сентября 2026 года. Они вступят в силу с 1 апреля 2027 года.
Последние новости
17:27
Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложениеДругие страны
17:24
Фото
В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДАВнешняя политика
17:22
Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидацииБизнес
17:22
Фото
Президент Казахстана прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
17:18
Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридоромИнфраструктура
17:14
Фото
Видео
Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничестваАрмия
17:13
В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"Другие страны
17:13
В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранениеВ регионе
17:09
Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасностиВнешняя политика