ЦБА: Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан

Новые тарифы по платежным системам не распространяются непосредственно на граждан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Центрального банка Азербайджана.

Регулятор отмечает, что утвержденные ЦБ тарифы по Межбанковскому карточному центру (МКЦ) это комиссии, применяемые только к участникам инфраструктуры - банкам и платежным организациям.

"Комиссии будут взиматься непосредственно с институтов-участников за операции, обрабатываемые в системе МКЦ, и не применяются напрямую к конечным пользователям - гражданам", - говорится в заявлении.

Отметим, что новые тарифы по платежным системам утверждены решением правления ЦБА от 15 сентября 2026 года. Они вступят в силу с 1 апреля 2027 года.