КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 02:46
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На юге Ормузского пролива два нефтяных танкера, нарушивших установленные Ираном правила, подорвались на мине.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Два нефтяных танкера, которые, отключив радарами и системы геолокации, пытались скрытно пройти по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, подорвались на морских минах, после чего произошел взрыв с последующим пожаром", - приводит агентство заявление военных.
КСИР предостерег судовладельцев и судоходные компании от прохода через Ормузский пролив без координации с центром управления движением ВМС КСИР в проливе.
Последние новости
03:42
В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
03:22
В Новом Орлеане танкер протаранил круизное судно, госпитализированы 32 человека - ОбновленоДругие страны
03:12
SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем StarshipДругие страны
02:46
КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливеВ регионе
02:02
Лига наций УЕФА: Нидерланды разгромили Грецию, забив семь безответных мячейФутбол
01:51
В США приостановили все вылетыДругие страны
01:50
В Турции вступило в силу Мекканское соглашениеВ регионе
01:49
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн - Обновлено-2Футбол
01:17
Катар и Турция договорились о совместном посредничестве в региональных конфликтах – ОбновленоВ регионе