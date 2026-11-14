КСИР сообщил о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

На юге Ормузского пролива два нефтяных танкера, нарушивших установленные Ираном правила, подорвались на мине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Два нефтяных танкера, которые, отключив радарами и системы геолокации, пытались скрытно пройти по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, подорвались на морских минах, после чего произошел взрыв с последующим пожаром", - приводит агентство заявление военных.

КСИР предостерег судовладельцев и судоходные компании от прохода через Ормузский пролив без координации с центром управления движением ВМС КСИР в проливе.