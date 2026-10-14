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    Завтра в Баку ожидается 28, в регионах - 29° тепла

    Экология
    • 14 октября, 2026
    • 13:03
    Завтра в Баку ожидается 28, в регионах - 29° тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, ночью и утром местами ожидается туман.

    Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-29° тепла, в горах ночью 7-12, днем - 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq
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