Завтра в Баку ожидается 28, в регионах - 29° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах вероятны кратковременные ливневые дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 24-29° тепла, в горах ночью 7-12, днем - 18-23° тепла.