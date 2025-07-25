Абдулла Танджан: 50% потребности Турции в электроэнергии удовлетворяется за счeт "зеленой энергии"

Абдулла Танджан: 50% потребности Турции в электроэнергии удовлетворяется за счeт "зеленой энергии"

На сегодняшний день около 50% потребностей Турции в электроэнергии обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Абдуллах Танджан на Международном геолого-горнодобывающем форуме в Нахчыване.

"Успех энергетического перехода зависит не только от технологий, но и от стратегических минералов, которые делают эти технологии возможными. Поэтому геологоразведочные работы, определение запасов и инвестиционные проекты, которые будут реализованы совместно с Нахчываном, имеют особое значение", - сказал замминистра.

Он отметил, что Турция и Азербайджан, в том числе Нахчыван, расположены в Альпийско-Гималайском орогенном поясе, который является одним из основных металлогенических поясов мира.

"Этот пояс характеризуется богатыми месторождениями полезных ископаемых, и неудивительно, что в результате проводимых разведочных работ обнаруживаются новые месторождения. Я уверен, что наши совместные усилия принесут чрезвычайно важные результаты как для нас, так и для Азербайджана. Возможно, самым важным шагом в этом процессе станет проект, который будет реализован в Нахчыване. В рамках проекта начинаются полевые работы, а затем продолжатся этапы бурения и разведки", - сказал он.

Танджан подчеркнул, что для развития таких совместных геологоразведочных проектов большое значение придается подписанию как межминистерских Меморандумов о взаимопонимании, так и протоколов и соглашений на научном и институциональном уровнях. "Проекты, реализуемые в Нахчыване и Карабахе, имеют особое значение с точки зрения выявления стратегических полезных ископаемых, которые внесут вклад в экономику обеих братских стран", - подытожил он.