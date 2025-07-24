В I полугодии объем транспортируемой нефти по БТД через Турцию сократился почти на 4%

В январе-июне этого года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 105,806 млн баррелей нефти, что на 4,344 млн баррелей или 3,9% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В январе-июне этого года по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 105,806 млн баррелей нефти, что на 4,344 млн баррелей или 3,9% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.

Только в июне этого года по территории Турции через трубопровод БТД было транспортировано 17,296 млн баррелей нефти, что на 1,620 млн баррелей или 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в 2024 году по территории Турции через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 224,142 млн баррелей нефти.

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан в основном транспортирует нефть с месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз. Кроме того, через БТД также транспортируются другие объемы сырой нефти и конденсата, включая нефть из Туркменистана и Казахстана.