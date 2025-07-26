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Лапорта: Суперлига ведет диалог с УЕФА

Лапорта: Суперлига ведет диалог с УЕФА Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что руководитель УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с представителями Суперлиги.
Футбол
26 июля 2025 г. 03:21
Лапорта: Суперлига ведет диалог с УЕФА

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что руководитель УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с представителями Суперлиги.

Как передает Report, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

"Возник вопрос о Суперлиге, ситуация, которая породила разногласия, расхождения во мнениях и некоторые споры. Я всегда старался играть свою роль в налаживании связей между Суперлигой и УЕФА. Сейчас Суперлига ведет диалог с УЕФА. Александер Чеферин назначил нескольких человек из УЕФА для переговоров с представителями Суперлиги. Он также поговорил с Берндом Райхартом, генеральным директором Суперлиги, и всей его командой, в которую входят юристы, близкие к клубам, составляющим Суперлигу", - отметил Лапорта.

По его словам, принципиальное соглашение достигается по трем блокам. "Блок, где может быть достигнуто больше согласия и координации, касается технологической платформы. Я считаю, что это хорошая новость, и обе стороны настроены доброжелательно. "Барса" способна достичь соглашения, и в рамках Суперлиги мы продвигаем это соглашение. Представляет ли оно интерес? Я считаю, что для блага футбола важно, чтобы это соглашение было достигнуто как можно скорее. Есть решение Суда Европейского союза, которое поддерживает позицию Суперлиги. Я считаю это важным, но еще важнее, чтобы футбольный мир оставался единым. Я вижу большую готовность со стороны президента УЕФА. И я настаиваю, что Чеферин — способный человек, которому можно доверять, и мы работаем над этим", - приводит слова Лапорты издание.

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Версия на азербайджанском языке Laporta: Superliqa UEFA ilə dialoq aparır

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