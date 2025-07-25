Гусейн Гусейнов: Энергетическое сотрудничество Баку и Софии укрепляет безопасность ЕС

Гусейн Гусейнов: Энергетическое сотрудничество Баку и Софии укрепляет безопасность ЕС

Энергетическое сотрудничество между Баку и Софией становится ключевым фактором в укреплении энергетической безопасности и обеспечении диверсификации источников энергии как для Болгарии, так и в целом для Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов заявил в интервью болгарскому изданию "Строител".

По его словам, экономическое партнерство между странами значительно расширилось за последние годы и ключевым элементом этого сотрудничества является энергетика: "В последние годы значительно увеличился экспорт Азербайджана в Болгарию, особенно природного газа, смазочных материалов и нефтепродуктов".

Посол напомнил, что Азербайджан является ключевым поставщиком природного газа в Болгарию, при этом значительная часть внутреннего потребления обеспечиваются за счет азербайджанского газа по долгосрочному контракту.

"Южный газовый коридор (ЮГК), в частности, ввод в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария, позволил Софии получать азербайджанский газ напрямую. Еще одним важным событием в двустороннем энергетическом сотрудничестве стало открытие представительства SOCAR в Софии в 2023 году. В партнерстве с местными компаниями в Болгарии SOCAR активно участвует в ряде энергетических проектов, включая газификацию и газораспределение. Компания получила 10-летнюю лицензию на торговлю природным газом в Болгарии и с прошлого года поставляет его как промышленным предприятиям, так и социальным потребителям", - сказал Гусейнов.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан и Болгария также выразили заинтересованность в партнерстве в области возобновляемых источников энергии, водорода и зеленых технологий.

"Обе страны изучают возможности сотрудничества в области возобновляемой энергетики, в частности, в рамках проекта "Зеленый энергетический коридор", который использует потенциал возобновляемой энергии Азербайджана, а также инфраструктуру и транзитное положение Болгарии. В этом году Болгария совместно с Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией присоединилась к инициативе по передаче возобновляемой энергии по кабелю по дну Черного моря. Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании по новому проекту сотрудничества в области энергетики с участием Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии. Также было заключено соглашение, направленное на создание новых межсистемных соединений для передачи и торговли зеленой электроэнергией, что позволит экспортировать ВИЭ из Азербайджана в Европу", - добавил он.