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Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

Стоимость азербайджанской нефти превысила $70 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $1,22 или 1,76% - до $70,41.
Энергетика
25 июля 2025 г. 10:04
Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $1,22 или 1,76% - до $70,41.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,8.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,26 или 1,86%, составив $69,16.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price surpasses $70 per barrel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları keçib

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