UKMTO: У берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 18:10
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В 13 морских милях к западу от Аль-Джазиры (ОАЭ) судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к возгоранию, которое впоследствии было потушено.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.
"Состояние экипажа, оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный
момент неизвестны. Ведутся расследования со стороны компетентных органов. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении данного участка и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.
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