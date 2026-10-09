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    UKMTO: У берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 18:10
    UKMTO: У берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом

    В 13 морских милях к западу от Аль-Джазиры (ОАЭ) судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к возгоранию, которое впоследствии было потушено.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

    "Состояние экипажа, оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный

    момент неизвестны. Ведутся расследования со стороны компетентных органов. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении данного участка и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Удар по судну
    UKMTO: BƏƏ sahillərində gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
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