UKMTO: У берегов ОАЭ судно поражено неизвестным снарядом

В 13 морских милях к западу от Аль-Джазиры (ОАЭ) судно было поражено неизвестным снарядом, что привело к возгоранию, которое впоследствии было потушено.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

"Состояние экипажа, оценка ущерба и воздействие на окружающую среду на данный

момент неизвестны. Ведутся расследования со стороны компетентных органов. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении данного участка и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO", - сказано в сообщении.