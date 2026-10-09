UKMTO: BƏƏ sahillərində gəmi naməlum mərmi ilə vurulub
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2026
- 18:34
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Əl-Cəzirənin (BƏƏ) 13 dəniz mili qərbində gəmi naməlum mərmi ilə vurulub, nəticədə yanğın baş verib və sonradan söndürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsinin (UKMTO) "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.
"Heyətin vəziyyəti, dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və ətraf mühitə təsiri hazırkı anda məlum deyil. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Gəmilərə bu ərazidən keçərkən ehtiyatlı olmaları və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə UKMTO-ya məlumat vermələri tövsiyə olunur", - məlumatda qeyd olunub.
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