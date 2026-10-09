Азербайджан обсудил с Японией участие в "Хиросимском процессе по ИИ"

Азербайджан и Япония обсудили завершение Плана действий по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и почтовых услуг, участие в "Хиросимском процессе по искусственному интеллекту (ИИ)" и применение ИКТ в предотвращении стихийных бедствий.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра Самеддина Асадова с замминистра по международным вопросам Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэо Фусэдой.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Японией в области цифрового развития и ИКТ, обмена опытом в области ИИ, цифровой трансформации и инноваций, а также возможности реализации совместных проектов.