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    Азербайджан обсудил с Японией участие в "Хиросимском процессе по ИИ"

    ИКТ
    • 09 октября, 2026
    • 18:03
    Азербайджан обсудил с Японией участие в Хиросимском процессе по ИИ

    Азербайджан и Япония обсудили завершение Плана действий по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и почтовых услуг, участие в "Хиросимском процессе по искусственному интеллекту (ИИ)" и применение ИКТ в предотвращении стихийных бедствий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра Самеддина Асадова с замминистра по международным вопросам Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэо Фусэдой.

    Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Японией в области цифрового развития и ИКТ, обмена опытом в области ИИ, цифровой трансформации и инноваций, а также возможности реализации совместных проектов.

    Азербайджан обсудил с Японией участие в Хиросимском процессе по ИИ
    Азербайджан обсудил с Японией участие в Хиросимском процессе по ИИ
    Азербайджан обсудил с Японией участие в Хиросимском процессе по ИИ

    Азербайджано-японские отношения
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    Azərbaycan Yaponiya ilə Hiroşima Süni İntellekt Prosesində iştirakı müzakirə edib
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    Azerbaijan, Japan discuss participation in Hiroshima AI Process
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