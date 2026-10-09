Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Токаев: Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по проблеме Каспия

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 17:43
    Токаев: Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по проблеме Каспия

    Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане.

    "Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров. Прикаспийскими государствами также одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря", - сказал Токаев.

    По его словам, несмотря на существующую международно-правовую и институциональную основу сотрудничества, принимаемых мер недостаточно для решения экологических проблем Каспия. Он призвал прикаспийские государства перейти к согласованным действиям для смягчения последствий обмеления и адаптации экономик и экосистем к происходящим изменениям.

    Токаев также отметил значение Тегеранской конвенции и вклад Программы ООН по окружающей среде в природоохранную деятельность.

    Глава государства привел в пример опыт Казахстана по восстановлению Северного Арала. По его словам, площадь моря удалось увеличить на 36%, что способствовало улучшению качества воды, восстановлению рыбных запасов и возрождению экономической жизни прилегающих территорий.

    Президент Казахстана выразил мнение, что этот опыт может быть применен для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря.

    Касым-Жомарт Токаев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Каспийское море
    Tokayev: Azərbaycanın Xəzər dənizinin dayazlaşması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyirik
    Tokayev: Kazakhstan supports Azerbaijan's initiative on Caspian Sea issue
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    19:33

    Нетаньяху поддержал решение администрации Трампа ввести санкции против МУС

    Другие страны
    19:13

    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    19:11

    МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку

    Инфраструктура
    19:03

    Светская модель образования и единая школьная форма: значение решения и условия его реализации - АНАЛИТИКА

    Наука и образование
    18:58

    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Другие страны
    18:54

    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    18:34

    В Брюсселе арестован 21 участник протеста

    Другие страны
    18:32

    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    Здоровье
    18:21

    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В регионе
    Лента новостей