Токаев: Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по проблеме Каспия

Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане.

"Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров. Прикаспийскими государствами также одобрено казахстанское предложение по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря", - сказал Токаев.

По его словам, несмотря на существующую международно-правовую и институциональную основу сотрудничества, принимаемых мер недостаточно для решения экологических проблем Каспия. Он призвал прикаспийские государства перейти к согласованным действиям для смягчения последствий обмеления и адаптации экономик и экосистем к происходящим изменениям.

Токаев также отметил значение Тегеранской конвенции и вклад Программы ООН по окружающей среде в природоохранную деятельность.

Глава государства привел в пример опыт Казахстана по восстановлению Северного Арала. По его словам, площадь моря удалось увеличить на 36%, что способствовало улучшению качества воды, восстановлению рыбных запасов и возрождению экономической жизни прилегающих территорий.

Президент Казахстана выразил мнение, что этот опыт может быть применен для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря.