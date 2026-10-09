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    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 17:35
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО

    Участники IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, визит гостей начался с посещения жилого комплекса.

    Затем гости посетили городскую церковь, отреставрированную после освобождения города от оккупации, а также осмотрели обстрелянные бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршидбану Натаван и сделали памятные фотографии на фоне крепостных стен города Шуша.

    Гости также посетили Шушинскую тюрьму, где ознакомились с ее историей. Было отмечено, что во время войны в этой тюрьме содержались 360 пленных и заложников, которые подвергались жестоким пыткам. Также отмечено, что судьба 144 человек, содержавшихся в этой тюрьме, до сих пор неизвестна. После освобождения города от оккупации на территории тюрьмы были обнаружены две братские могилы, в которых нашли останки 31 человека.

    На этом поездка гостей в Шушу завершилась.

    Участники IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам посетили Шушу.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, визит гостей начался с посещения жилого комплекса.

    Они встретились и пообщались с жителями, которые после долгих лет вернулись на родные земли.

    Согласно программе визита, гости ознакомятся с достопримечательностями и историческими местами города.

    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО

    Пропавшие без вести Освобожденные территории Азербайджана Шуша
    Фото
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşada olublar - YENİLƏNİB
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    Participants of Baku Dialogue conference conclude visit to Shusha - Update
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