Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше - ОБНОВЛЕНО

Участники IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам побывали в Шуше.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, визит гостей начался с посещения жилого комплекса.

Затем гости посетили городскую церковь, отреставрированную после освобождения города от оккупации, а также осмотрели обстрелянные бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршидбану Натаван и сделали памятные фотографии на фоне крепостных стен города Шуша.

Гости также посетили Шушинскую тюрьму, где ознакомились с ее историей. Было отмечено, что во время войны в этой тюрьме содержались 360 пленных и заложников, которые подвергались жестоким пыткам. Также отмечено, что судьба 144 человек, содержавшихся в этой тюрьме, до сих пор неизвестна. После освобождения города от оккупации на территории тюрьмы были обнаружены две братские могилы, в которых нашли останки 31 человека.

На этом поездка гостей в Шушу завершилась.

15:19

Участники IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам посетили Шушу.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, визит гостей начался с посещения жилого комплекса.

Они встретились и пообщались с жителями, которые после долгих лет вернулись на родные земли.

Согласно программе визита, гости ознакомятся с достопримечательностями и историческими местами города.