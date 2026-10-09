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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 14:58
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər

    Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"ın iştirakçıları Şuşa şəhərində olublar.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qonaqlar Şuşaya səfərlərini yaşayış kompleksini ziyarətlə başlayıblar.

    Onlar uzin illərdən sonra doğma yurduna dönən sakinlərlə söhbət ediblər.

    Qonaqlar səfər proqramı əsasında Şuşanın gəzməli yerlərində olacaq, tarixi məkanları ziyarət edəcəklər.

    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər
    İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşaya gediblər

    Foto
    Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили Шушу
    Foto
    Baku Dialogue conference participants visit Shusha
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