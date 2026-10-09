Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана упала на 28%

    Финансы
    • 09 октября, 2026
    • 17:57
    Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана упала на 28%

    Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил январь-сентябрь этого года с прибылью 3,144 млн манатов, что на 28,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет филиала, за 9 месяцев доходы банка составили 3,911 млн манатов (на 13,5% меньше), расходы - 1,468 млн манатов (на 8,4% больше), экономия на отчислениях в специальные резервы - 701 тыс. манатов (на 42,1% меньше). Налог на прибыль филиал не уплачивал.

    На 1 октября активы филиала составили 114,281 млн манатов, сократившись на 5,8% за год. Из них 2,793 млн манатов - чистые кредиты клиентам, за год кредитный портфель вырос на 25,4%.

    Обязательства филиала за отчетный период снизились на 15% - до 57,784 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 0,1% - до 35,646 млн манатов, балансовый капитал вырос на 6% - до 56,497 млн манатов.

    Отметим, что бакинский филиал Национального банка Ирана действует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.

    Национальный банк Ирана
    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 28 %-dən çox azalıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:33

    Нетаньяху поддержал решение администрации Трампа ввести санкции против МУС

    Другие страны
    19:13

    Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    19:11

    МВД предупредило о временных изменениях движения в центре Баку

    Инфраструктура
    19:03

    Светская модель образования и единая школьная форма: значение решения и условия его реализации - АНАЛИТИКА

    Наука и образование
    18:58

    В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтах

    Другие страны
    18:54

    В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже

    Другие страны
    18:34

    В Брюсселе арестован 21 участник протеста

    Другие страны
    18:32

    TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в Сумгайыте

    Здоровье
    18:21

    В Павлодарской области Казахстана 76 иностранцев привлекли к ответственности

    В регионе
    Лента новостей