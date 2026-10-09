Прибыль бакинского филиала Нацбанка Ирана упала на 28%

Бакинский филиал Национального банка Ирана завершил январь-сентябрь этого года с прибылью 3,144 млн манатов, что на 28,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет филиала, за 9 месяцев доходы банка составили 3,911 млн манатов (на 13,5% меньше), расходы - 1,468 млн манатов (на 8,4% больше), экономия на отчислениях в специальные резервы - 701 тыс. манатов (на 42,1% меньше). Налог на прибыль филиал не уплачивал.

На 1 октября активы филиала составили 114,281 млн манатов, сократившись на 5,8% за год. Из них 2,793 млн манатов - чистые кредиты клиентам, за год кредитный портфель вырос на 25,4%.

Обязательства филиала за отчетный период снизились на 15% - до 57,784 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 0,1% - до 35,646 млн манатов, балансовый капитал вырос на 6% - до 56,497 млн манатов.

Отметим, что бакинский филиал Национального банка Ирана действует с 1993 года. Его уставный капитал составляет 73,611 млн манатов.