Мирзоян и Фидан обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества

Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Министры обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества.

Арарат Мирзоян и Хакан Фидан также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и проблемам многосторонних платформ.