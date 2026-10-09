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    Мирзоян и Фидан обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 17:29
    Мирзоян и Фидан обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества

    Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Армении.

    Министры обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества.

    Арарат Мирзоян и Хакан Фидан также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и проблемам многосторонних платформ.

    Арарат Мирзоян Хакан Фидан Армяно-турецкие отношения Армения Турция
    Mirzoyan və Fidan Ermənistan-Türkiyə əməkdaşlığını müzakirə ediblər
    Armenian and Turkish foreign ministers discuss regional cooperation
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