Мирзоян и Фидан обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества
В регионе
- 09 октября, 2026
- 17:29
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Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Армении.
Министры обсудили вопросы армяно-турецкого сотрудничества.
Арарат Мирзоян и Хакан Фидан также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества и проблемам многосторонних платформ.
Mirzoyan və Fidan Ermənistan-Türkiyə əməkdaşlığını müzakirə ediblər
Armenian and Turkish foreign ministers discuss regional cooperation
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