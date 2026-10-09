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    В Азербайджане зеленым насаждениям нанесен ущерб на 33 тыс. манатов

    Экология
    • 09 октября, 2026
    • 17:53
    В Азербайджане зеленым насаждениям нанесен ущерб на 33 тыс. манатов

    В Баку, Ханкенди, а также Лянкяранском и Шамахинском районах за неделю выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

    Как сообщает Report, об этом заявила Государственная служба экологической безопасности.

    Установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в Низаминском районе Баку, на территории города Ханкенди, в селах Хавзава Лянкяранского района и Галейбугурд Шамахинского района зеленым насаждениям нанесен ущерб в размере 32 950 манатов.

    Материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

    Незаконная вырубка Материальный ущерб Экологические преступления
    Son bir həftədə yaşıllıqlara 32 min manatdan çox ziyan dəyib
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