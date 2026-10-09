В Азербайджане зеленым насаждениям нанесен ущерб на 33 тыс. манатов

В Баку, Ханкенди, а также Лянкяранском и Шамахинском районах за неделю выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Как сообщает Report, об этом заявила Государственная служба экологической безопасности.

Установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в Низаминском районе Баку, на территории города Ханкенди, в селах Хавзава Лянкяранского района и Галейбугурд Шамахинского района зеленым насаждениям нанесен ущерб в размере 32 950 манатов.

Материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.