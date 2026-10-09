В Азербайджане зеленым насаждениям нанесен ущерб на 33 тыс. манатов
Экология
- 09 октября, 2026
- 17:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Баку, Ханкенди, а также Лянкяранском и Шамахинском районах за неделю выявлены факты незаконной вырубки деревьев.
Как сообщает Report, об этом заявила Государственная служба экологической безопасности.
Установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в Низаминском районе Баку, на территории города Ханкенди, в селах Хавзава Лянкяранского района и Галейбугурд Шамахинского района зеленым насаждениям нанесен ущерб в размере 32 950 манатов.
Материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.
Последние новости
19:33
Нетаньяху поддержал решение администрации Трампа ввести санкции против МУСДругие страны
19:13
Азербайджан и Латвия обсудили новые возможности сотрудничестваВнешняя политика
19:11
МВД предупредило о временных изменениях движения в центре БакуИнфраструктура
19:03
Светская модель образования и единая школьная форма: значение решения и условия его реализации - АНАЛИТИКАНаука и образование
18:58
В Китае 41 человек приговорен к тюремному заключению за крупные аварии на шахтахДругие страны
18:54
В Вене задержали четырех граждан Украины по подозрению в шпионажеДругие страны
18:34
В Брюсселе арестован 21 участник протестаДругие страны
18:32
TƏBİB и Минздрав расследуют инцидент с аллергией у 11 детей в больнице в СумгайытеЗдоровье
18:21