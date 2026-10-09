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    МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 17:34
    МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины

    Временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий вызван в белорусский МИД.

    Как передает Report со ссылкой на белорусские медиа, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

    Повод вызова - очередная атака дрона по белорусскому автомобилю в Брянской области РФ.

    "Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную", - сказал он.

    Вызов посла Беларусь Российско-украинский конфликт Украина
    Ukraynanın müvəqqəti işlər vəkili Belarus XİN-ə çağırılıb
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