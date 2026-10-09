МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины

Временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий вызван в белорусский МИД.

Как передает Report со ссылкой на белорусские медиа, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

Повод вызова - очередная атака дрона по белорусскому автомобилю в Брянской области РФ.

"Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную", - сказал он.