МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины
В регионе
- 09 октября, 2026
- 17:34
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Временный поверенный в делах Украины в Беларуси Иван Новицкий вызван в белорусский МИД.
Как передает Report со ссылкой на белорусские медиа, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.
Повод вызова - очередная атака дрона по белорусскому автомобилю в Брянской области РФ.
"Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную", - сказал он.
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