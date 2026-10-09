Ukraynanın müvəqqəti işlər vəkili Belarus XİN-ə çağırılıb
Region
- 09 oktyabr, 2026
- 17:37
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Ukraynanın Belarusdakı müvəqqəti işlər vəkili İvan Novitski Belarus Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" Belarus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə XİN-in mətbuat katibi Ruslan Varankov məlumat verib.
Çağırışın səbəbi RF-nin Bryansk vilayətində Belarus avtomobilinə edilən növbəti dron hücumudur.
"Avtomobilin mənsubiyyəti aydın idi və Belarus tərəfinin bu hücumu qəsdən edilmiş kimi qiymətləndirmək üçün əsasları var", - o bildirib.
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